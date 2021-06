Saistībā ar Reinbaha atstādināšanu "Saskaņa" pieprasa Rīgas vicemēra Ķirša atkāpšanos no amata

"Vispareizākais solis no Ķirša puses būtu pašam nekavējoties atkāpties no amata. Bet diemžēl uz to mēs paļauties nevaram. Tāpēc mēs vēršamies pēc atbalsta pie saviem kolēģiem opozīcijā, kā arī pie kolēģiem valdošajā koalīcijā, īpaši pie tiem, kuri iestājas par atvērtu un tīru politiku. Mums nekavējoties ir jāsasauc Rīgas domes ārkārtas sēde," pauda deputāts Andris Morozovs (S).