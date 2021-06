Protaseviča vecāki grib vērsties tiesā par dēla nomelnošanu

"Valsts televīzijas kanālos viņu tiek mēģināts iztēlot kā neonacistu, kā kaut kādu ekstrēmistu, teroristu. Protams, es to tā neatstāšu, es vērsīšos tiesā un centīšos panākt taisnību - lai cilvēks, kurš lietojis šādus vārdus, to apliecina ar pierādījumiem. Ja viņš nespēs to pierādīt, viņam draud bargs sods - par to esmu pārliecināts. Mēs, vecāki, to tā neatstāsim,” viņš piebildis.