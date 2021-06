Zvans - Hitlera slepenais NLO, kuru nolaupīja amerikāņi

Jaunā video militārais vēsturnieks Marks Feltons pēta zvana formas ierīci, kuru it kā radīja Ādolfa Hitlera izveidotā paramilitārā organizācija. Tiesa, visticamāk, šis aparāts bija zinātniskās fantastikas rakstnieku un sazvērestību teoriju vērpēju izdomas auglis pēckara laikā, kad ap nacistiem tika vīta noslēpumainības aura, vēstīts izdevumā "Popular Mechanics".

Leģenda vēsta, ka “Zvans” bija viens no šiem vāciešu “brīnumieročiem”. Pirmās baumas par to parādījās nacistu zinātniskajā fantastikā, 1960. gada grāmatā “Burvju rīts”. “Zvans” parādījās arī Igora Vitkovska 2000. gada grāmatā “Patiesība par brīnumieroci”, kā arī Nika Kuka grāmatā “Medījot nulles punktu”. Pēdējā grāmatā “Zvans” aprakstīts kā kaut kāda veida pretgravitācijas rīks vai pat laika mašīna, kas bija daļa no “SS pretgravitācijas programmas”.