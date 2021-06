Ministru maiņas rezultātā parlamentā iekļūs Šuplinska, Beļaunieks, Kreituse, Geidāns un Goša

Ņemot vērā, ka Saeimas deputātes mandātu plāno izmantot no izglītības un zinātnes ministra amata atstādinātā Šuplinska, amatu zaudēs pērnā gada maijā no frakcijas izstājušais deputāts Andris Kazinovskis. Vienlaikus Šuplinska šodien pēc ministres amata zaudēšanas paziņoja, ka izstājas no JKP.