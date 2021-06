Valkas pusē: “Luftwaffe” lidmašīna, citādas pilsdrupas un stāvus zemē ieraktie

Senos laikos Kārķos bijusi vēl kāda muiža, kas piederēja Ērģemes pils īpašniekam Antonam de la Barrem. Kad Ērģemes pils tika nopostīta, de la Barre no kāda zemnieka atpircis māju Kārķos un ierīkojis tur rezidenci. No muižas atlicis vien Kučiera namiņš, būvēts 19. gadsimta sākumā. Tur esot dzīvojis kučieris, dārznieks, vešeriene. Tajā atradusies arī muižkunga suņu virtuve. Padomju gados namiņu apdzīvojis mednieku kolektīvs, bet tagad ēka ir privātīpašumā.

Mēs gribam aplūkot vienīgo Sedas upes alu, no kuras plūstošais avotiņš pavasaros “san kā bites”, bet reizēm no tā nāk pērkonam līdzīgas skaņas. Sedas upe reiz bijusi tik tīra, ka tajā mājojuši zilie vēži - izcila delikatese, bet vēl 20. gadsimta sākumā dzīvojušas upes pērlenes, kurās varēja atrast pērles. Stāsta, ka agrākos laikos pērļu bijis gana daudz. Vietējiem zemniekiem bija tās jāmeklē, cauru dienu brienot pa upi, lai atdotu cara galmam. Ziemeļu upespērlenes, ko sargā ne vien Latvijas likumi, bet arī Bernes konvencija, ir retākais mūsu upēs mītošais dzīvnieks. Tomēr šur tur Latvijas džungļos, kur cilvēki “savu kāju nesper”, ir mazas upītes, kur kaprīzās upespērlenes vēl dzīvo.

Lai redzētu šo šņācošo avotu, jādodas Naukšēnu virzienā. Netālu no upes sarkanā smilšakmens klintī iegrauzusies Spiģu ala, no kuras burbuļodams tek avots Rūceklītis. Taciņa uz avotu ir iestaigāta. Ala ir pusotru metru augsta un gandrīz 8 metrus gara. To aptver piecus metrus augsts atsegums, kurā atrodamas fosilo zivju atliekas.