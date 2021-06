Jaunā iekšlietu ministre Golubeva uz laiku noliek Saeimas deputātes mandātu

Kā ziņots, pēc tam, kad no koalīcijas izslēgta partija KPV LV, amatu zaudēja līdzšinējie "KPV LV" pārstāvji - iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens un labklājības ministre Ramona Petraviča. Nomainīta tika arī izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, kura nekavējoties izstājās no JKP. Savukārt ekonomikas ministra amats uz dažām nedēļām kļuva vakants, jo to pēc KPV LV pamešanas un iestāšanās Nacionālajā apvienībā nācās pamest Jānim Vitenbergam.