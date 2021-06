Rīgas domnieks Mičerevskis gatavs kļūt par Saeimas deputātu

Jaunievēlētā iekšlietu ministre Saeimas deputātes mandātu solījusi nolikt pēc "Attīstībai/Par!" (AP) Saeimas frakcijas jaunas vadības ievēlēšanas, un tad Saeimas deputāta "mīkstais" mandāts pienāksies Mičerevskim, kurš gan vēl pērn no mandāta Saeimā atteicās.

Mičerevskis jau iepriekš sacīja, ka ja viņam tagad tiks piedāvāts Saeimas deputāta mandāts, viņš to pieņems, jo uzskata to par savu pienākumu. Politiķis iepriekš teica, kad ministra amats tika piedāvāts Saeimas deputātam Danielam Pavļutam (AP), viņš esot atteicies no iespējas strādāt Saeimā, jo negribējis traucēt sliktas veselības ministres nomaiņu.