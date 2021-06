Kariņš: katram ministram jāatbild par saviem izteikumiem

Eglītis šo ierakstu ātri izdzēsa un ierakstīja maigāku: "Man būs interesanti vērot, kā pašvaldību vēlēšanu rezultāti ietekmēs gaidāmās ES fondu/RRF atbalsta naudas plūsmas. For the record: JKP nav "savu" pašvaldību."

Tikmēr ZZS medijiem izplatītajā paziņojumā norādījusi, ka aicina Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu (JV) nekavējoties vērtēt Eglīša atbilstību amatam un spēju atbildīgi pildīt valdības locekļa pienākumus. ZZS valde uzskata, ka Eglīša izteikumi "Twitter" ir nepieņemami un absolūti neizprotami, ievērojot to, ka valdībai un katram tās ministram ir jāstrādā visas valsts iedzīvotāju labā.

Eglītis, ZZS valdes ieskatā, "paužot šādus draudus" novadiem un pilsētām, kurās vēlētāji ir atbalstījuši citu, ne valdības koalīcijas partiju, politisko spēku pārstāvjus, ir demonstrējis klaju nekompetenci un līdz ar to neatbilstību ministra amatam. "Mēs redzam Eglīša pārstāvētās Jaunās konservatīvās partijas pieticīgos panākumus vietvaru vēlēšanās. Tomēr šādi klaji draudi vēlētājiem, ka tie ir atbalstījuši it kā nepareizus novada un pilsētu domju deputātus un tādējādi to labklājība un iespēja tālāk attīstīt pašvaldību būs liegta, ir nepieņemami un tiesiskā valstī nav pieļaujami," pauda ZZS valdes priekšsēdētājs Edgars Tavars.