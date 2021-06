Ar Dobeles pili man ir īpašas attiecības, jo es pati nāku no šīs pilsētas. Pusaudža gados ar draugiem ložņājām pa pilsdrupām kā supervaroņi. Vēl tagad neuzdrošinos atklāt mammai dažus labus akrobātikas trikus, ko toreiz izveicām, meklējot slepeno eju zem Bērzes upes vai lecot no pils torņa uz balkonu trešā stāva augstumā. 25 gadus vēlāk es viena no pirmajām tiku ielaista pils jaunuzceltajā jumta terasē, no kuras paveras ekskluzīvs skats uz Dobeli. Man tas bija kā ceļojums laikā.