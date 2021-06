Padomi, ko likt aiz auss, ja plāno krāsot koka ēku paša spēkiem

Attīrīšana. Pirms jebkuras virsmas krāsošanas ārpus telpām tā ir rūpīgi jānomazgā, lai atbrīvotos no netīrumiem, vecās krāsas atlikuma un novērtētu koksnes stāvokli. Profesionāļi tīra virsmas ar spiediena mazgātājiem, taču krāsotājam bez pieredzes tas var izrādīties gana sarežģīti. Tāpēc šļūtene, smidzinātājs un asa suka gan būs daudz lēnāka, taču arī drošāka un tikpat efektīva metode. Vispirms sienas jāsamitrina, tad jānomazgā ar speciālu tīrīšanas līdzekli, to atšķaidot saskaņā ar ražotāja instrukcijām, pēc tam vēlreiz rūpīgi jānoskalo un jāļauj dienu vai divas izžūt. Ja vecā krāsa ir atlobījusies, tajā ir burbulīši vai pūslīši, noteikti jāņem talkā asa birste, kas palīdzēs to vieglāk notīrīt. Krāsas nokasīšana ar rokām nav viegls uzdevums, taču tas ir vissaudzīgākais veids, kas var izrādīties svarīgi, ja vēlaties pasargāt koka virsmu no mehāniskiem bojājumiem. Tāpat var ņemt talkā slīpmašīnu un 50. vai 80. numura smilšpapīru. Ja jālikvidē skrāpējumi vai negludumi, izvēlieties smalkāku - 100 vai 120 - smilšpapīru. Noteikti valkājiet masku, lai pasargātu elpceļus no putekļiem. Kad slīpēšana pabeigta, aizpildiet nelielas plaisas un iespiedumus, atbilstoši apstrādājiet bojātās vietas, ko skāris pelējums vai puve, un nomainiet stiprāk bojātos fragmentus. Neaizmirstiet iespēju robežās pārvietot vai apsegt augus, kas atrodas tuvu fasādei!