Papildus studiju un studējošā kreditēšanai būs nepieciešami 166 tūkstoši eiro

Gan LSA, gan Latvijas Finanšu nozares asociācija, Rektoru padome un Augstākās izglītības padome aicina Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju rast iespēju no valsts budžeta nodrošināt trūkstošo finansējumu.

Savukārt Privāto augstskolu asociācijas priekšsēdētājs Aldis Baumanis, domājot par studiju kreditēšanu nākotnē, jau iepriekš rosināja ņemt vērā divus aspektus. Viņš uzsvēra, ka katrs eiro, kas no valsts budžeta kā garants, tiek ielikts studiju kreditēšanā, augstākās izglītības sistēmā ienes četrus eiro. Situācijā, kad resursu trūkst, tieši kreditēšana ir viens no ceļiem, kas nodrošina papildus resursus augstākās izglītības un līdz ar to sekmīgu tās darbību, pie kam plānveidīga studiju kredītu dzēšana absolventiem, kas strādā sabiedrībai nozīmīgās profesijās, piemēram, skolotāji, medicīnas darbinieki, paaugstinās izdevumu izlietojuma efektivitāti.