Kādas ir baznīcu intereses politikā? Nesenais Satversmes tiesas spriedums, ka Stambulas konvencija atbilst valsts pamatlikumam, atgādina, kā lieta vispār nonāca tiesā – baznīcas un atsevišķu politiķu spekulācijām par konvencijas apdraudējumu nebija cita risinājuma, kā to izspriest tiesai. Šajā “Starp citu” epizodē par to, kādi vēl jautājumi interesējuši baznīcu un cik lielu finansiālu atbalstu tā saņem no valsts.