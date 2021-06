Pandēmijas laikā baznīcām piešķirtais vairāk nekā pusmiljons eiro liek jautāt, kas valstij ir zināms par to finansēm. Pašas baznīcas pārskatus nepublisko, jo esot pieejami draudzēm, bet runa ir par apjomīgiem līdzekļiem – ziedojumos vien gandrīz 20 miljoni eiro gadā.

Tā notikušo apraksta draudze. Viņi to sauc par laupīšanu. Valsts ieņēmumu dienests (VID) — par kratīšanu.

Kratīšanas bija sākums kriminālprocesam, kurā šogad 12. jūlijā par iespējamu draudzes izvairīšanos no nodokļu maksāšanas vairāku tūkstošu apmērā tiesas priekšā stāsies katoļu priesteris Māris Zviedris. Cik Re:Baltica zināms, tā ir pirmā šāda veida lieta, kas paver priekškaru uz baznīcu saimnieciskās darbības aizkulisēm.

Latvijas Satversme paredz, ka baznīca ir šķirta no valsts, bet realitātē tā nav: valsts baznīcas gan atbalsta finansiāli, gan caur atsevišķām partijām tām ir ietekme politikā ( vairāk lasiet šeit ).

“Satversme ir tāda, kāda ir, bet dzīvē mums tā atdalītības forma ir ļoti kaut kur pa vidam,” saka reliģisko lietu pētnieks Ringolds Balodis (NA). Viņš uzskata, ka precīzāks formulējums būtu “Latvijā nav valsts baznīcas”. Daļēju atdalītību viņš skaidro gan ar valsts un baznīcu līgumiem par to statusu, gan ar tām uzticētajām funkcijām, piemēram, laulību reģistrēšanu, gan ar finansiālo atbalstu.

Pēdējos piecos gados valsts reliģiskām organizācijām piešķīrusi 13 miljonus eiro – galvenokārt dievnamu remontiem (sīkāks naudas piešķīrumu sadalījums šeit). Vairāk nekā puse tikusi katoļiem, vismaz trīs miljoni luterāņiem, pusmiljons pareizticīgajiem, sava tiesa arī anglikāņiem un vecticībniekiem. Bet, piemēram, baptistu, adventistu un vasarsvētku draudzes finansiālu atbalstu no valsts saņēmušas vien pandēmijā. Ārpus krīzes tām ar valsti finanšu saistību nav.

“Tēlaini izsakoties, cilvēks pārtiek gan no fiziskās maizes, gan no garīgās,” skaidro Bordāns. Jautāts, kā ar garīgo maizi neticīgajiem, viņš saka: “Cilvēki, kuri nav ticīgi, vienmēr ir aicināti pievērsties ticībai, baznīcas bija vaļā, varēja iet. Es arī piekrītu, ka muzejus varēja atstāt vaļā, man gan šķiet, ka vieni un tie paši cilvēki iet gan uz baznīcu, gan muzeju.”

Papildus finansēja dievkalpojumu tiešraides Ziemassvētkos un Lieldienās – kopā par gandrīz 75 000 eiro. Parasti sabiedriskajos medijos dievkalpojumus translē ik svētdienu, bet šoreiz ministrija vēlējās vairāk draudžu (un arī mazskatītos kanālos kā Re:TV un Rīga TV24). Elektronisko mediju uzraugs, kas parasti konkursos medijiem dala valsts naudu, šoreiz to darīt atteicās. Tāpēc ministrija bez konkursa to apsaimniekot vienreiz uzticēja Latvijas Raidorganizāciju asociācijai, otrreiz Katoļu baznīcas informācijas aģentūrai (KBIA), kas koordināciju uzņēmās bez atlīdzības.

Sakritība vai nē, bet jau pirms tam Bordāns bija kļuvis par vienu no KBIA rīkotās ticības kampaņas reklāmas sejām.

Teologs Tēraudkalns uzskata, ka valstij atbalstīt baznīcas krīzē ir normāli, jo atbalstītas tika arī citas organizācijas, bet svarīga būtu vienlīdzība, jo “demokrātiskā sabiedrībā būtu jāsaņem visiem”. Taču atbalsta kritēriji (organizācija ar vismaz 10 draudzēm) no atbalsta saņēmēju loka izslēdza, piemēram, musulmaņu draudzes.

Baznīca no VID nav šķirta

Lai gan mācītājs Juris Cālītis savulaik aicinājis baznīcu atbrīvot no nodokļiem par ziedojumiem, īpašu atvieglojumu reliģiskajām organizācijām nav daudz. Vienīgā valsts nodeva, ko baznīca nemaksā, ir nekustamā īpašuma nodoklis par tām ēkām un zemēm, kas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā (baznīcām pieder apjomīgi nekustamie īpašumi, kuri šajā rakstā nav apskatīti).

Katru gadu reliģiskajām organizācijām par finansēm jāatskaitās VID, taču neviens likums neprasa pārskatus publiskot. Brīvprātīgi to nedara arī pašas draudzes.

Atsaucoties uz baznīcu vadītāju vārdiem, ka nekas nav slēpjams, Re:Baltica izlases kārtībā palūdza pārskatus vai vismaz galvenās to pozīcijas (ienākumi, izdevumi, ziedojumi) desmit dažādām reliģiskajām organizācijām. Atsūtīja tikai viena – Rīgas Lutera draudze. No tā redzams, ka pandēmija tiešām smagi trāpījusi arī draudžu makiem – ziedojumi no vairāk nekā 34 tūkstošiem eiro pērn nokrituši uz 2,4 tūkstošiem, draudze gadu beigusi ar 87 tūkstošu zaudējumiem.