Pirms valdības "restarta" klīdušas runas par Saeimas ārkārtas vēlēšanām

Lai gan iepriekš premjers Krišjānis Kariņš (JV) bija apsolījis, ka par koalīcijas turpmāko modeli valdība spriedīs pēc pašvaldību vēlēšanām, trīs ministru nomaiņa un viena atgriešanās strauji tika realizēta jau nedēļu ātrāk. “KPV LV” izstumšana no koalīcijas jau bija prognozējama, nedaudz lielāku rezonansi izraisīja izglītības un zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas nomaiņa un viņas publiskā izstāšanās no JKP. Taču pēc pirmās valdības sēdes jaunajā sastāvā premjers neslēpa prieku par tagad valdošo labo gaisotni.

Tomēr vēl ne tik sen šķita, ka Kariņa dienas premjera amatā ir skaitītas, un kuluāros tika spriests par to, ka vienīgā izeja no politiskā strupceļa būtu Saeimas ārkārtas vēlēšanas. Tagad to neslēpj JV Saeimas frakcijas vadītājs Ainars Latkovskis: “Neviens netika ar to biedēts, bet vienkārši, ja tas haoss turpinātos, tad tāda iespēja netika izslēgta. Nu mēs jau redzējām, ka mēs īstenībā ar balsojumu par Satversmes tiesas lēmumu par Varakļāniem bijām īstenībā tuvu tam. (..) Tā situācija tieši kaut kā pēdējo divu mēnešu laikā samilza. (..) Es uzskatu, ka tā ir atrisināta, jo intereses, kā jau teicu, tika salāgotas. Saprotiet, ir nodrāzti it kā teikt – nu, kompaktāka [koalīcija]. Tā jēga tam kompaktumam ir tāda, ka premjers un arī mēs gribējām disciplinētu koalīciju.”