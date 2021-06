No 15.jūnija vakcinētie un Covid-19 pārslimojušie varēs pulcēties privātos pasākumos līdz 20 cilvēkiem

"Novērojams, ka pēdējās pāris nedēļās pieprasījums pēc pirmajām vakcīnu devām ir sācis samazināties. Tas, acīmredzot, izskaidrojams ar to, ka lielākā daļa no tiem cilvēkiem Latvijā, kas atbilstoši socioloģiskajām aptaujām atbildēja, ka noteikti to darīs pie pirmās iespējas, šo vakcināciju ir veikuši," atzina Pavļuts.