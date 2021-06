Baidenam un Putinam nav plānota saruna zem četrām acīm

Piekritis tam, ka formāts "viens pret vienu" izmantots agrākajās Krievijas un ASV līderu sarunās, arī laikā, kad ASV prezidenta amatu ieņēma Baraks Obama, Ušakovs norādīja, šoreiz viss ir atkarīgs no pašiem prezidentiem.

"Kā prezidenti nolems, daudz kas ir atkarīgs no viņiem, bet sarunas sāksies šaurā sastāvā. Bet, kas attiecas uz to, vai prezidenti gribēs atiet malā un parunāt zem četrām acīm, es nezinu, tas ir atkarīgs no viņiem," sacīja Kremļa pārstāvis.