Prestižo "Sievietēm zinātnē" balvu saņem trīs Latvijas zinātnieces

Par savu ieguldījumu zinātnē un pētījumu veikšanai 6000 eiro balvu šogad saņem Dr. biol. Vita Rovīte, Mg.phys. Inga Pudža un doktorante dr. Dana Kigitoviča no Latvijas, Dr. Ieva Plikusiene un Mg.Sc. Joana Smirnoviene no Lietuvas, kā arī Dr. Kaija Pohako-Esko un Mg. Sc. Mari-Ann Lind no Igaunijas. Papildus viena dalībniece no katras valsts tiks nominēta prestižajai L'ORÉAL-UNESCO Sievietēm zinātnē starptautisko uzlecošo talantu programmai.