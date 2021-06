Marija Bērziņa tiek pie cienīga konkurenta un sākas spraiga sacensība

“Pirmkārt, esmu nomanījusi spuldzītes, tātad kvēlspuldžu vairs manā mājā nav, tagad visas ir tikai LED spuldzes. Otra lieta – kā jau solīju, es tiešām esmu optimizējusi, “ledusskapju” lietu.” Iepriekš jau stāstījām, ka Marijas mājā bija divi ledusskapji, no kuriem viens praktiski netika lietots, tādēļ pēc “Elektrum” Energoefektivitātes centra eksperta Anrija Tukuļa ieteikuma tika atvienots no strāvas.

es tik tiešām atcerējos speciālista ieteikumu, ka gatavojot ēst, nevajadzētu virināt cepeškrāsns durtiņas. Es to tiešām nedarīju. Man ir liecinieki!” smej Marija.

Vērtējot divās nedēļās paveikto, Anrijs Tukulis slavē izaicinājuma dalībnieci par ieviestajiem uzlabojumiem un rakstura stingrību: “Malacis, Marija! Tu ieviesi visus šos uzlabojumus, un enerģijas ietaupījums noteikti būs! Precīzi gan pateikt nevarēšu, bet mani aprēķini rāda, ka tās varētu būt pat 20 līdz 30 kilovatstundas mēnesī, un tas jau ir teju 10 procenti no kopējā mājas elektroenerģijas patēriņa.”

Izdzirdot speciālista aplēses, Marija ir patīkami pārsteigta par ievērojamo enerģijas ietaupījumu: “Nu, tad jau tas liecina, ka kaut kas tomēr ir labi, kaut ko es esmu pareizi izdarījusi.” Tomēr viņa nonākusi pie secinājuma, kā mājā joprojām slēpjas kāds nopietnāks elektroenerģijas “zaglis”, un mēģina izkalkulēt vainīgo: “Es lieku uz to, ka, vai nu tas ir sūknis, vai nu tas ir boilers, vai ledusskapis.”

Eksperts piekrīt Marijas domu gājienam, ka vaininieks varētu būt kāds no šī trio, bet liek viņai aizdomāties par vēl kādu jautājumu: “Vai, dodoties prom no mājām uz ilgāku laiku, tu atvieno boileru no tīkla, vai arī tas paliek strādājam?”