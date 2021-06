Latvijā medikamentu apstiprināšana var aizņemt līdz pat 500 dienām

Kā liecina Eiropas Farmaceitisko rūpniecību un asociāciju federācijas publiskotā analīze par zāļu pieejamību un kompensāciju 2016-2019.gada periodā, Eiropā laikā no 2016. līdz 2019.gada beigām tika reģistrēti 152 jauni medikamenti. Latvijā no tiem pieejami vien 23 jeb 15% no kopējā jauno medikamentu apjoma, ierindojot Latviju pēdējā vietā Eiropas Savienībā un ceturtajā vietā no beigām kontinentālajā Eiropā, aiz Latvijas paliekot vien Bosnijai, Serbijai un Maķedonijai.