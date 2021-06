Eglītim atkal nākas skaidroties par leģendāro tvītu; kolēģi Saeimā joprojām pikti

Komisijas sēdē Eglītis no savas puses arī norādīja, ka pašlaik koalīcijā ir vienprātība, ka ES naudas sadalē ir jābūt godīgai pieejai neatkarīgi no tā, kāda partija ir pie varas pašvaldībā. Viņš uzsvēra, ka par to arī liecina līdzekļu piešķiršana tramvajiem Daugavpilī, sporta halles būve Jēkabpilī, kā daudzi projekti Jelgavā un Rēzeknē.