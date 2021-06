Satversmes spēku apliecina oficiālās publikācijas, nevis dokumenta oriģināls

Pēdējā mēneša laikā par valsts pamatlikuma oriģinālu daudz runāts dažādās Telegram grupās. Izvirzītas versijas, ka tad, ja oriģinālais dokuments nav pieejams, Latvijas valsts nepastāvot vai pat Latvija joprojām esot daļa no PSRS. Cilvēki arī tiek aicināti uz pasākumu, kurā plānots dedzināt sejas maskas un parakstīties par Satversmes oriģināla uzrādīšanu.

Populāri ir arī vairāki Facebook ieraksti. Vienā no tiem teikts:

“Draugi, mūsu rīcībā ir informācija no drošiem avotiem, ka Satversmes oriģināls arhīvā nav atrodams! Ja tā izrādīsies patiesība, tad joki ir beigušies. Ja nav Satversmes oriģināla, nav valsts! Ja nav valsts, nav valdības! Ja nav valdības, tad ir pamatiedzīvotāju (nācijas) pašpārvalde!”

Pleps gan norāda – nav pamata apšaubīt, ka mēs dzīvojam atbilstoši tādai Satversmei, kādu parakstīja Čakste. “Neviens no Satversmes tēviem nav apšaubījis, ka tur ir viss ir kārtībā, bet tieši pretēji – viņi ir piemērojuši šo Satversmi arī pirmās, otrās, trešās, ceturtās Saeimas laikā, un joprojām tā tiek piemērota. Tas liecina, ka procedūra ir ievērota,” viņš saka.

Pleps uzsver, ka šim oriģinālajam dokumentam būtu liela vērtība kā simbolam un artefaktam, taču tam nav lielas nozīmes no juridiskā viedokļa. Viņš atgādina notikumus saistībā ar līdzīgi svarīgu Lietuvas dokumentu – Lietuvas neatkarības deklarāciju, kas izdota 1918.gadā. Dokumenta oriģināls esot pazudis 1940.gadā pēc tam, kad Lietuvu okupēja Padomju Savienība. Vēsturnieki uzskata, ka tam bijušas piecas parakstīšanas laikā izveidotas kopijas, bet izdevies atrast tikai vienu no tām – 2017.gadā Berlīnes arhīvā, raksta Vācijas sabiedriskais medijs Deutsche Welle. Vācija to uz vairākiem gadiem nodevusi Lietuvai glabāšanā tās simtgadē 2018.gadā.