Brabus pārvērš G klases apvidnieku par pusmiljonu vērtu sporta auto

Automašīnas ar apzīmējumu Rocket Brabus klāstā parādās diezgan regulāri. Iepriekš tādi bijuši uz četru durvju GT 63 S bāzes radītais 900 zirgspēku Rocket 900 One Of Ten un Rocket 900, kas iepriekšējā dzīvē bija Mercedes-Benz S 65 AMG. Tagad Brabus Rocket automobiļu saimnei pievienojusies klasiskā G klases apvidnieka versija ar Widestar virsbūves detaļu komplektu no oglekļa šķiedras, kaltiem 24 collu riteņiem un modificētu V8 motoru.