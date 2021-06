No aptuveni 2200 pasažieriem, kuri 1912. gada aprīlī uzkāpa uz RMS Titānika klāja, tikai 711 izdevās izkļūt no grimstošā kuģa un glābt savu dzīvību. Lielākā daļa informācijas par tajā saltajā un šausminošajā naktī notikušo ir zināma, pateicoties tieši izdzīvojušo cilvēku stāstiem. Zemāk publicēts video, kurā intervēti trīs no šiem izdzīvojušajiem.