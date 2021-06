Ukrainas "līgavu" industrijas aizkulises: britam izkrāpti $250 000

Ukraina ir viena no Eiropas nabadzīgākajām valstīm, kā rezultātā tur izveidojusies aktīva "iepazīšanās" industrija. Pastāv pat uzņēmumi, kas par vairākiem tūkstošiem dolāru ir gatavi iepazīstināt Rietumvalstu vīriešus ar veselu rindu potenciālo līgavu no Ukrainas.

Taču Džeimss norāda, ka nebija no tiem rietumniekiem, kuri uz Odesu brauc attiecību meklējumos. 2015.gadā viņš pēc kāda drauga uzaicinājuma ieradās Ukrainā saistībā ar jauna labdarības projekta izveidi, lai palīdzētu bērniem, kuriem nācās bēgt no kara plosītās Austrumukrainas. Vairākus mēnešus Džeimss savienoja savu pamatdarbu Lielbritānijā ar brīvprātīgo darbu Odesā. Taču ziemā darbs uz laiku apstājās, un labdarības organizācijas nolīgtā tulce Jūlija ierosināja, ka Džeimss varētu aiziet uz randiņu ar viņas draudzeni - 32 gadus veco Irinu no Doņeckas.

"Viņa man uzreiz izstāstīja par savām divām iepriekšējām laulībām un to, kāpēc vairs nevēlas precēties ar ukraiņu vīriešiem," stāsta Džeimss. Neskatoties uz gadu starpību un to, ka Irina slikti runāja angļu valodā, abiem esot ļoti labi saskanējis. Džeimss un Irina kopā aizvadīja vairākus vakarus pēc kārtas, taču ne reizi nepalika divatā. Kā pieņemts Odesas "attiecību tirgū", pāri visur pavadīja tulce Jūlija, par to nopelnot līdz pat 150 dolāriem (126 eiro) dienā jeb apmēram trešdaļu no Ukrainas vidējās mēnešalgas. Pāris baudīja Odesas naktsdzīvi, ieturēja dārgas maltītes un apmeklēja operu.