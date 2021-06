"Trauksme ir jūtama". Rit pēdējās dienas, kad ES pilsoņi var pieteikties statusam Lielbritānijā

"Tas notika pirms 19 gadiem, un tagad viņam par to ir kauns," stāsta Pola sieva Džesika (vārds mainīts). "Esmu izdrukājusi pieteikuma iesniegšanas sertifikātu, ko viņš uzrādīja savam darba devējam. Ar to pagaidām pietiek, bet mēs nezinām, cik ilgi. Mums ir divi bērni, kas jaunāki par četriem gadiem, - tāpat kā es, viņi ir Apvienotās Karalistes pilsoņi. Neskaidrība šajā situācijā rada lielus pārdzīvojumus. Viņš neizrāda stresu, taču katru rītu un katru vakaru pārbauda savu e-pastu, cerot tur ieraudzīt lēmumu, un arī es par to katru dienu domāju. Mēs gribam pārcelties uz citu dzīvesvietu, taču nedomāju, ka pagaidām varam pieteikties hipotekārajam kredītam."