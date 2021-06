Eksperts: cilvēki bieži neapzinās, ka ir zaudējuši savu privātumu

Kā vienu no argumentiem viņš izcēla to, ka privātumu vairs nevarot pazaudēt, bet to var tikai atgūt. "Jau šobrīd mums privātuma nav. It īpaši tiem, kuri aktīvi dzīvo digitālajā pasaulē, kas ir lielākā daļa no mums, lielākā daļa no ekonomiski aktīvajiem Latvijas iedzīvotājiem - mums tā nav," sacīja Sārts.