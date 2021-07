Par Liepājas mēru kļūst Liepājas partijas politiķis Ansiņš

Visu trīs politisko spēku deputāti pauduši atbalstu LP izvirzītā Ansiņa kandidatūrai Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja amatā, savukārt domes priekšsēdētāja vietnieka amatam nākamajā domes sēdē plānots virzīt līdzšinējo vicemēru no LRA Ati Deksni. LRA saraksta līderis vēlēšanās gan bija esošais mērs Jānis Vilnītis.

Šis būs nedaudz neierasts pārvaldes modelis Liepājas domē, jo atšķirībā no citiem gadiem nebūs noteiktas šauras atbildības jomas, apgalvo LP.

Ansiņš skaidroja, ka katrs no politiskajiem spēkiem programmā ir solījis paveikt liepājniekiem nozīmīgas lietas ne tikai kādā vienā šaurā nozarē kā kultūra, sports, pilsētsaimniecība vai izglītība. "Darbi ir jāpaveic it visās jomās, tādēļ partnerus aicināju uz citādāku darba modeli, kurā saskatu daudz lielāku iesaisti gan izpilddirekcijai, gan struktūrvienībām, gan nozaru vadītājiem un komitejām. Es to sauktu par zobratu principu, kurā visiem iesaistītajiem ir jālīdzdarbojas vienlīdzīgi atbildīgi un profesionāli," norādīja mēra amata kandidāts.