Otrās šķiras upuri. Sieviešu vardarbība pret vīriešiem, par kuru nerunā

Ja ielūkojamies statistikā, vīrieši - upuri, salīdzinot ar sievietēm, patiešām ir ievērojamā mazākumā. Pētījumi Eiropas valstīs uzrāda, ka vīrieši veido trešo daļu no visiem sadzīves vardarbības upuriem. Arī Latvijā no vardarbības ģimenē cietušo vidū, kas nonākuši stacionārā, vīrieši ir apmēram trešdaļa. Labklājības ministrija savos ziņojumos gan akcentē, ka kopumā no vardarbības cietušo vīriešu skaits ir lielāks, tomēr proporcionāli sieviešu skaits, kuras cieš no vardarbības ģimenē, ir būtiski lielāks. Līdzīgi ir arī citās valstīs. 2019. gadā Vācijā 81% vardarbības ģimenē upuru bija sievietes, 19% vīrieši. Krievijā ap 14% vīriešu kļūst par ģimenes vardarbības upuriem. No sadzīves konfliktos nogalinātajiem pie austrumu kaimiņiem lielākā daļa ir vīriešu. Tomēr, ja policijas redzeslokā visbiežāk nonāk fiziskas vardarbības upuri, tad psiholoģijā vardarbība tiek traktēta plašāk, ietverot arī emocionālo un ekonomisko vardarbību. 2019. gadā Latvijā valsts apmaksātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņēma vien 19 no vardarbības cietuši vīrieši, no tiem 13 bija cietuši no emocionālas vardarbības. Tikmēr šo pašu pakalpojumu izmantoja vairāk nekā 400 sieviešu, puse gadījumu bija saistīti ar emocionālo vardarbību.