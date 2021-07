Kazahstānā daudznozaru darbiniekiem būs obligāti jāvakcinējas

14.augstākais tornis pasaulē – Almatas Tornis (Kazahstāna). Almatas Televīzijas tornis, kura augstums sasniedz 371,5 metru atzīmi, ir būvēts no 1975. līdz 1983.gadam. Tornis ir izbūvēts Koktobes kalna pakājē uz dienvidaustrumiem no Almatas centra. Atšķirībā no citiem šāda tipa torņiem, tam ir tikai viens balsts. Ņemot vērā, ka tornis atrodas kalnainā apvidū, celtnes virsotne atrodas vismaz 1000 metru augstumā virs jūras līmeņa. Almatas TV tornis ir būvēts, lai izturētu vismaz 10 ballu stipru zemestrīci. FOTO: Dan Nevill, CC BY-ND 2.0