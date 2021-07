Asinsspiediena paaugstināšanās iemesli

"Viens no svarīgākajiem veselības stāvokļa monitorēšanas pasākumiem, ko katrs var veikt pats, ir regulāra asinsspiediena kontrole. Ārsti to iesaka darīt arī jauniem un veseliem cilvēkiem, lai laikus pamanītu atkāpes no normas. Tas tādēļ, ka pie paaugstināta asinsspiediena organisms pierod ļoti ātri un pacients pat var nesaprast, ka ir apdraudēts," stāsta farmaceite Ieva Virza. "Uzmanīgam jābūt arī tad, ja ārsts jau ir konstatējis paaugstinātu asinsspiedienu un ir jālieto zāles tā normalizēšanai. Tad svarīgi pārzināt izrakstīto preparātu iedarbību un pārskatīt visu zāļu skapīša saturu - gan recepšu, gan bezrecepšu medikamentus un uztura bagātinātājus.