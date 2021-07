Pastāv divi galvenie iemesli, kāpēc mēs mirkšķinām acis: vispirms, mirkšķināšana palīdz no acīm aizvākt svešķermeņus, piemēram, sīkas putekļu daļiņas. Otrkārt, mirkšķināšana mitrina acu ābolus. To virsmai jābūt gludai, lai redze nekļūtu miglaina. Mirkšķināšana ļauj acs ābolam pārklāties ar asaru plēvīti, kas sastāv no ūdens, taukvielām un gļotām un neļauj acīm kļūt sausām.