Par četru ētikas kodeksa punktu pārkāpšanu Gobzems tiks izslēgts no vienas Saeimas sēdes

Parlamentārieši uzskata, ka Gobzema publiskotie izteikumi un attēli rupji pārkāpj Saeimas deputātu ētikas kodeksa normas, kas paredz, ka deputāts publiskos izteikumos izvairās no vārdiem, žestiem un citādas rīcības, kas var būt aizskaroša, kā arī nelieto apvainojošus vai ar Saeimas cieņu nesavienojamus izteicienus; deputāts balstās uz faktiem, to godīgu interpretāciju un argumentāciju, kā arī deputāts nelieto tādus izteikumus un neatbalsta tādu rīcību, ko varētu uztvert kā aicinājumu uz pretlikumību darbību.

Politiķu ieskatā, Gobzems pārkāpis arī kodeksa normas, kas nosaka, ka deputāts ir pieklājīgs pret Saeimas, citu valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem un ikvienu sabiedrības locekli, kā arī normu, kas paredz, ka deputāts atturas no pašmērķīgas izrādīšanās Saeimas tribīnē.

Deputāta Gobzema 25.jūnijā un sekojošās dienās veiktie ieraksti sociālajos tīklos, izmantojot holokausta upurus un nacistu simbolus saviem politiskajiem mērķiem, ir apkaunojoša pašmērķīga izrādīšanās, lai arī ne no Saeimas tribīnes, un tā uzskatāma par sabiedrības šķelšanu un primitīvu politisku manipulēšanu, kas nodara kaitējumu gan Saeimai, kuras pārstāvis ir deputāts Gobzems, gan Latvijas sabiedrībai kopumā, uzskata parlamentārieši.

Savu attieksmi par deputāta Gobzema rīcību ir paudusi arī Latvijas Ebreju kopiena un Žaņa Lipkes muzeja direktore. Latvijas Ebreju kopiena savā publiskajā paziņojumā akcentējusi, ka ebreju stigmatizācija ar dzeltenām vai citu krāsu zīmēm norādīja uz nolemtību nāvei, tā bija daļa no nacistu īstenotās rasu politikas, kuras galamērķis bija ebreju pilnīgā iznīcināšana.

Švecova 13.Saeimā tika ievēlēta no "Saskaņas" saraksta, taču kopš pagājušā gada rudens viņa ir pie Saeimas frakcijām nepiederoša deputāte.

Savukārt Stepaņenko savā "Facebook" kontā paziņoja, ka izbeidz savu darbu partijā "Likums un kārtība" un atkāpjas no valdes līdzpriekšsēdētājas amata.

"Manis pārstāvētās vērtības nav savienojamas ar mana kolēģa Alda Gobzema komunikācijas stilu ar partijas biedriem un dibinātājiem. Es nevēlos izlikties, ka viss ir kārtībā un regulāra cilvēkus aizvainojoša publiska komunikācija no mana kolēģa puses ir norma," uzsvēra politiķe.

Viņa uzskata, ka pastāv lieli šķēršļi to mērķu sasniegšanai, kurus no viņiem sagaida parijas biedri, dibinātāji un atbalstītāji. Stepaņenko sola turpināt pie tiem strādāt, bet jau bez Gobzema. "Priekšā ir ļoti daudz darba, jo mums visiem kopā būs jācīnās par savām tiesībām un, iespējams, jāsaņem daudzi jauni "pārsteigumi" no valdības," piebilda deputāte.