Pētnieka sasniegumi, izaicinājumi un arī traģēdijas apkopotas 2021. gadā iznākušajos memuāros “Into the Deep: A Memoir From the Man Who Found Titanic”. Grāmatā Balards atskatās uz savu dzīvi, darbiem un to, kā bērns ar disleksiju kļuva par starptautiski atzītu un pazīstamu pētnieku.