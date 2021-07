Pētnieki atkal dosies uz Antarktīdu, lai meklētu nogrimušo Šekltona kuģi

Kuģa vraka precīza atrašanās vieta nav zināma, tomēr to plānots noskaidrot jaunajā ekspedīcijā ar nosaukumu “Endurance22”, kas sāksies 2022. gada februārī. Tās laikā pētnieku komanda ar ledlauzi kuģos pa Vedela jūru, meklējot kuģa vraka atrašanās vietu.

Ja pētniekiem izdosies to atrast, tad plānots vraku izpētīt un nofilmēt. Tiesa, pētnieki no kuģa vraka nedrīkstēs ņemt nekādus artefaktus, jo to aizsargā starptautiskais Antarktīdas līgums. Jāpiemin, ka 2019. ekspedīcija, lai atrastu vraku, tika atcelta sliktu laikapstākļu un pazaudētas zemūdenes dēļ.