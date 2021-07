Tramps komentē ziņas, ka militārās aprindas baidījušās par apvērsumu prezidentūras beigu posmā

"Pat ja es rīkotu apvērsumu, tad viens no pēdējiem cilvēkiem, ar kuriem es to darītu," būtu Milijs - Apvienotās štābu priekšnieku komitejas priekšnieks, norādīja Tramps.

Milija spriedumi parādās laikraksta "Washington Post" žurnālistu Karolas Leonigas un Filipa Rakera grāmatā "I Alone Can Fix It: Donald J. Trump’s Catastrophic Final Year" ("Vienīgi es to varu salabot. Donalda Dž. Trampa katastrofiskais pēdējais gads").