Negadījums elektrības stabā, “dzīvības skūpsts” un Pulicera balva

Sākumā nekas neliecināja, ka tuvojas nelaime. Abi strādnieki veica rutīnas darbus, kad pēkšņi Čempions nejauši pieskārās zema sprieguma līnijai pašā elektrības staba galā. No kritiena viņu glāba drošības josta, bet no nāves – Tompsons. Viņš atradās zemē, tomēr ātri uzrāpās līdz viņa līmenim un veica elpināšanu no mutes mutē, rakstīts vietnē "Rare Historical Photos".