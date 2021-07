No 4100. līdz 1750. gadam pirms mūsu ēras Dienvidmezopotāmijā zēla un plauka šumeru tauta, pielūdzot dievu grupu – anunnaki. Daži joprojām vērpj sazvērestības teorijas par to, ka šie dievi patiesībā uz Zemes ieradās no citas planētas un ir atbildīgi par agrīnās cilvēku civilizācijas lielākajiem sasniegumiem.

Šiem senajiem Mezopotāmijas dieviem bija spārni, tie valkāja cepures ar ragiem un spēja kontrolēt visu cilvēci. Šumeri anunnaki pielūdza kā dievišķas būtnes, kas veidoja viņu sabiedrības likteni, rakstīts vietnē “All That Is Interesting”.

Pētnieki jau sen diskutē par to, kas anunnaki padarīja tik īpašus. Kāpēc tos tik ļoti cienīja? Tikai 20. gadsimtā radās teorija, ka anunnaki bija nevis dievi, bet gan radības no citas planētas.

Liela daļa no tā, ko mēs zinām par šumeriem, ir cēlusies no pavedieniem, kurus viņi atstājuši uz daudzām māla plāksnītēm. Šīs plāksnītes tiek pētītas vēl mūsdienās. Viens no pētniekiem beigu beigās apgalvoja, ka dažas no šīm plāksnītēm liecina par neticamo – anunnaki patiesībā bija citplanētieši.