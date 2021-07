Tiesa par 300 000 eiro samazina Sprūdam noteikto drošības naudu

2018.gadā tiesa lēma izspiešanā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā apsūdzēto Sprūdu atbrīvot no apcietinājuma pret 500 000 eiro drošības naudu. Sprūda atbrīvošanai nepieciešamo drošības naudu pusmiljona eiro apmērā iemaksājis viņa brālis.

Sprūds 2021.gada jūlijā tiesā bija iesniedzis prasību atcelt noteikto drošības naudu. Tiesa, izskatot Sprūda prasību par drošības līdzekļa atcelšanu, lēma to apmierināt daļēji - samazinot to no iepriekš noteiktajiem 500 000 eiro līdz 200 000 eiro.