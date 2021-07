Pavļuts sliektos neatbalstīt prasību arī skolēniem obligāti vakcinēties

Pavļuts atzina, ka, visticamāk, jau oktobrī Eiropas Zāļu aģentūra būs izvērtējusi visus pieejamos datus, lai varētu ļaut vakcinēt pret Covid-19 arī bērnus no piecu gadu vecuma, līdz ar to visi skolas vecuma bērni potenciāli varēs tikt potēti pret šo slimību. Viņš arī pievienojas izglītības un zinātnes ministres paustajam, ka skolu darbs klātienē ir kritiski svarīgs, un atzina, ka, no šāda skatupunkta raugoties, ir ļoti būtiski, lai pasargāti no slimības izraisītām smagām sekām būtu visi, kuri nonāk savstarpējā kontaktā.