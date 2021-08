Kombains uz šosejas "provocē" virkni aizliegtu un bīstamu manevru. Kā rīkoties?

Valters Zelčs, Apvienības par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi vadītājs: "Tādēļ no lauksaimnieku puses aicinām būt iecietīgiem, saprotošiem un ļoti, ļoti uzmanīgiem, tehnika nav manevrētspējīga un nav ātra."

Edmunds Ozolnieks, DBS autoskolas instruktors: "Ja redzat, ka situācija ļauj veikt apdzīšanas manevru, dariet to. Bet to nedrīkst atstāt uz pēdējo brīdi. Jābūt iespējai gan droši aiziet uz pretējo joslu, gan droši atnākt atpakaļ. Lai neiznāk tā, ka mēģināt ielēkt atpakaļ un veicat bīstamos manevrus papildus."

Valters Zelčs, Apvienības par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi vadītājs: "Ja tehnika brauc pa ceļu un parāda īsu labo pagriezienu, tad tas var nozīmēt, ka vadītājs rāda, ka ceļš ir drošs. Tas gan vienmēr jāpārbauda. Bet, ja ieslēgts kreisais pagrieziens, nekādā gadījumā neapdzeniet, jo no kombains neredz, kas notiek aizmugurē."

Tā kā, braucot pa ceļu, kombains vēl velk aiz sevis piekabi ar hēderu jeb pļaušanas tītavām, kopējais sastāva garums iznāk iespaidīgs. Arī konstruktīvi modernā lauksaimniecības tehnika atšķiras no automašīnām.

Valters Zelčs: "Pēc nobraukšanas no lauka vienmēr nepieciešams noslaucīt putekļus no lukturiem un numurzīmes. Ja to neizdara, neredz ne lukturus, ne numurzīmes apgaismojumu."