Riekstiņš un Muižniece publiski atvainojas par paralimpiskā sporta nodalīšanu no "parastā"

IZM parlamentārais sekretārs otrdien savā "Facebook" kontā publicēja fragmentu no "Latvijas Avīzes" intervijas ar viņu, kurā bija pausts viedoklis, ka

"Attiecībā uz prēmijām paralimpiešiem - būšu ļoti nepopulārs, bet es to nesalīdzinu ar parasto sportu. Tās ir divas dažādas lietas - gan attiecībā uz konkurenci, gan visu pārējo. Nesaku, ka paralimpiešiem jābūt mazāk, bet parastajiem sportistiem jābūt vairāk, ņemot vērā konkurences faktoru. Vienmēr ir tabu tēmas, par kurām nerunāt - labāk dodam un aizmirstam, citādi būs jātaisnojas. Manuprāt, abas šīs lietas nevar likt vienos svaru kausos. Diez vai tas ir godīgi pret parastiem sportistiem," bija paudis Riekstiņš.

"Ikvienam no mums ir jāsāk ar to, ka savā ikdienā mēs nedalām cilvēkus "labajos vai sliktajos" vai "pareizajos un nepareizajos" tikai tāpēc, ka viņi jelkādā veidā atšķiras no mums. Ir tikai dabiski, ka mums katram ir savi viedokļi, uzskati un pārliecības, tomēr nekad un ne pie kādiem apstākļiem mēs nedrīkstam pazemināt, noniecināt vai sāpināt kādu, kurš ir citāds vai pārstāv citādi domājošu pusi," teikts ministres ierakstā "Facebook".