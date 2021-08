Bērnistabā svarīgākās ir bērna vajadzības: kā iekārtot to droši un pārdomāti

Grīda ir viens no svarīgākajiem elementiem bērnistabā – līdz 6–8 gadu vecumam tā ir bērnu iemīļotākā rotaļu vieta. Tāpēc grīdai vajadzētu būt kvalitatīvai un siltai. Ja izvēlaties laminātu, tam noteikti jābūt augstākas klases. Lamināts no lētākā gala ir ļoti plāns un ātri nolietojas, taču bērnistaba tiek iekārtota ilgam laikam. Tāpat arī paklājs kā mīkstais segums visai grīdai nav pats piemērotākais risinājums – bērni regulāri kaut ko izlej, sakrāso, saplēš, lego klucīši ieķeras paklājā, un to visu ir grūti kopt. Cita lieta – paklājs pie gultas vai rotaļu paklāji, piemēram, ar alfabēta vai autoceļa dizainu.