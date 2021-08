Kā un kāpēc ir jāpieskata ādas veidojumi?

“Gan vīrusa kārpas, gan kontagiozie moluski ir labdabīgi papilomas vīrusa veidojumi, kas rodas, ja vīruss nonāk organismā caur ādas traumu vai arī tad, ja ir kāda slimība, kā dēļ ir nomākta imunitāte, paverot iespēju vīrusam inficēt.” Dermatoloģe uzsver, ka kārpas un moluski ir jāārstē, pretējā gadījuma tie savairojas. “Kārpas gan mēdz izzust arī pašas no sevis, taču ne vienmēr. Uzskats, ka ir jāiznīdē galvenā kārpa, tad pārējās pazudīs, neatbilst patiesībai. Var mēģināt kārpas ārstēt mājās ar lokāliem līdzekļiem, tomēr viens no labākajiem veidiem – darīt to ārsta kabinetā, veicot krioterapiju vai izmantojot lāzerterapiju.”