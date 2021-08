Meldera dziļi personīgi stāsti par vainas izjūtu, atbildību un uzticēšanos

Ja kādam kaut ko no tevis vajag, pietiek to paraustīt un tu to izdarīsi. Tu kļūsti centīgs. Tu vēlies visu izdarīt nevainojami, lai, nedod dievs, tev kāds ko nepārmestu. Vēl parādās trīs jaunas īpašības - tu centies nevienam neko neapsolīt; tu centies neuzņemties iniciatīvu; tu centies neuzņemties atbildību.