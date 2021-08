Investīciju projektiem pašvaldībās jābūt jēgpilniem, lai tos var lietot arī pēc pandēmijas

Kapitāla atlaide ir piešķirama, ja tiks sasniegti četri no pieciem kritērijiem. Šo kritēriju vidū ir mēneša vidējā bruto darba samaksa, kas darbiniekiem nav mazāka par mēneša vidējās bruto darba samaksas apmēru reģionā iepriekšējā gadā, kam piemērots koeficients 1,3. Šajā gadījumā izņēmums ir Rīga, kur mēneša vidējā bruto darba samaksa darbiniekiem nav mazāka par mēneša vidējās bruto darba samaksas apmēru tautsaimniecībā iepriekšējā gadā, kam piemērots koeficients 1,3. Līdzvērtīga darba alga jāsaglabā vismaz piecus gadus no projekta īstenošanas brīža.

Līdz ar to investīciju projekta īstenošanas rezultātā uz katriem kapitāla atlaides 250 000 eiro ir jābūt radītai vienai jaunai darbavietai ar pilnu darba slodzi, kopā radot ne mazāk kā 12 jaunas pilnas slodzes darbavietas.

Paša uzņēmuma kopējam ieguldījumu apjomam pētniecībā un attīstībā triju gadu periodā pēc investīciju projekta realizēšanas ir jābūt vismaz 250 000 eiro apjomā. Turklāt vismaz 20% no investīciju projekta ieguldījumiem ir jāvērš investīcijās zaļo tehnoloģiju izmantošanā.

Programmas finansējums tiks veidots no neiztērētajiem finanšu līdzekļiem vairākās "Altum" atbalsta programmās – portfeļgarantijas sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju – juridisko personu – kreditēšanas veicināšanai. Tāpat finansējums tiks gūts arī no neiztērētajiem līdzekļiem aizdevumos un to procentu likmju subsīdijās komersantiem konkurētspējas veicināšanai un garantijās lielajiem komersantiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība.