Turbo fashion tirgus Āgenskalna tirgū

TURBO FAHSION tirgū īpaša uzmanība tiek pievērsta ilgtspējai - ierosinām nemest ārā apģērbus un lietas, bet pagarināt to dzīves ciklu nododot citiem. Tirgū sajauksies visneiedomājamākie apģērbi no dizaina kleitām un kombinezoniem līdz tīkliņkrekliem, ādas mēteļiem, negližē un klipšiem no pagājušā gadsimta. Varēs atrast īpašus un oriģinālus apģērba gabalus un atsvaidzināt garderobi ar jaunākajām kolekcijām, neparastām un pārsteidzošām vintāžas lietām un aksesuāriem. Piedalīsies arī populārais Latvijas zīmols "ZĪLE", kas kolekcijās izmanto "otro roku" materiālus un, piemēram, no džinsiem šuj mēteļus.