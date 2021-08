Bordāns: Apjomīgais būvnieku kartelis norāda uz sistēmiskām problēmām būvniecības jomā

"Kartelis norāda uz sistēmiskām problēmām būvniecības jomā un ka par to ir bijušas informētas daudzas amatpersonas. Ir naivi uzskatīt, ka šo salīdzinoši mazo sodu nomaksāšana mainīs šo gadiem un lielā mērogā piekopto praksi. Šis gadījums nevar tikt uzskatīts par atsevišķu precedentu," sacīja ministrs.

No KNAB nodotajiem būvnieku audioierakstu atšifrējumiem KP secinājusi, ka lielāko būvniecības komercsabiedrību pārstāvji vismaz no 2015.gada līdz 2018.gadam kopā 12 tikšanās reizēs, tiekoties vismaz trīs reizes gadā un veicot iepirkumu sadali, pārrunāja dalības nosacījumus iepirkumos. Kopumā sarunās un piezīmēs pieminēti teju 90 iepirkumi, no kuriem identificēti vismaz 70. Sarunas notikušas pirtī "Taureņi" un sanatorijā "Jūrsalīcis", Jūrmalā.