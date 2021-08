Aizsākot jaunu, vēsturisko rubriku "Ulmaņlaiku daile", turpmāk aplūkosim modes dāmas ikdienas dzīves rituālus un skaistumkopšanas padomus. Iespējams, daudzi no tiem šķitīs īpaši amizanti un pat muļķīgi, bet, noteikti kaut kādas receptes vai ieteikumi no vecmāmiņu pūra lādes mums noderēs!

Taukaina āda - Ja jūsu sejas āda svīst un spīd un pūderis neturas, tad ņemot vērā jūsus veselības traucējumus (kūtra zarnu darbība, gremošanas traucējumi, slimas aknas), jums jāpāriet uz vieglāku ēdienu režīmu, jāsamazina tauku deva, jāizstrīpo no ēdiena saraksta mērces, kausēts sviests, cepeši, speķis, maz j;ādzer maltītes laikā, lēnām jāsakošļā barība, jāēd grauzdēta maize. Ieteicams turēties pie veģetāriem ēdieniem, kas veicina vielmaiņu.

Sausa sejas āda - Ja neskatoties uz visiem jūsu pielietotiem kosmētiskiem līdzekļiem, sejas āda paliek paŗāks ausa, tad ļoti iespējams, ka jūsus organisms cieš no ūdens trūkuma. Tādā gadījumā jādzer tīrs ūdens mazos daudzumos ik stundu. Pēc iespējas maz lietot kartupeļus un maizi.

Izsitumi, paplašinātas poras, melni punkti - izsitumi, kas tik ļoti sāpina jaunavas, nebūt nav, kā daudzi domā, normāla parādība, bet gan nopietnu veselības traucējumu sekas. Izsitumi rodas no iekšējiem cēloņiem. Tie var būt: mazasinība, dziedzeru nepareiz darbība, vielu maiņas traucējumi. Nepieciešams izārstēt šos iekšējos iemeslus, tad āda kļus svaiga un jaunavīga. Vajag ēst daudz sakņu, augļu un piena ēdienus. Ik vakaru vai ik rītu dzert glāzi burkānu sulas. Līdzeklis pret izsitumiem, ko pielietojušas bez kāda riska mūsu vecās mātes, ir sekošs: no rīta apēd karotīti medus, kuram piejaukts klāt gals zēveļu ziedu.

Dzeltena āda - te vainīgas jūsu aknas, jo ādas pigmentācija atkarājas no aknu darbības. Nepieciešams griezties pie ārsta pēc padoma un vajadzīgajiem norādījumiem.

No visiem šiem aizrādījumiem skaidri redzams, ka nodarboties ar skaistumkopšanu ne ik reizes ir lieka koķetērija, bet gan stingra higiēnas ieturēšana un apzinīga veselības kopšana.

Atbilde: Ne kalnu saule, ne ādas noņemšana nederēs; tā stāvoklis vēl pasliktināsies. Tikai saudzēt! Neko stipru, kodīgu. Ūdenī pašlaik pilnīgi aizliegts mazgāt. Kā seju, tā galvu tīriet tikai ar eļļu, seju vairākas reizes dienā; pat pūderi nedrīkst likt. No apstarojumiem ieteicama zilā lampiņa, ja to varat iegādāties. Ar to der rītos un vakaros pusstundu apstarot. Arī pēc pašreizējās izveseļošanās ūdenī seju mazgāt ļoti reti, bez ziepēm. Pastāvīgā tīrīšana lai notiek ar eļļu, pa nakti barojošo krēmu.