Tallinas šosejas un Dūču ceļa krustojumā aizliegti trīs no četriem kreisajiem pagriezieniem

Savukārt reģionālā autoceļa posms no Tallinas šosejas (A1) līdz Skultes ostai tiks slēgts virzienā no ostas uz Tallinas šoseju.

Lai nodrošinātu kravu piegādi uz Skultes ostu, saglabāta iespēja nogriezties pa labi no Tallinas šosejas (A1) virzienā no Ainažiem uz Rīgu. Savukārt piekļuve Skulte ostai, braucot no Limbažiem, tiks nodrošināta caur satiksmes mezglu uz Tallinas šosejas labo nobrauktuvi, ceļu turpinot, pa Skultes pievedceļu (V133) un autoceļu Straupe–Lēdurga–Vidriži–Skulte (V128), pie Skultes tirgus nogriežoties pa kreisi. Atpakaļ no Skultes ostas jādodas pa šādu pašu maršrutu.