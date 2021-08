Protesti nenoliedzami ir daļa no demokrātijas, kāda pastāv arī Latvijā. Tiesības paust savu pārliecību un brīvi par to izteikties ir ikvienam, kā arī par to netiek piemērotas nekādas soda sankcijas. Daudzi gan, cenšoties provocēt policistus un kārtības sargus, šķiet, ir aizmirsuši vai nav aizdomājušies, cik liela privilēģija tiem ir dota. Pavisam nesen pasauli pāršalca ziņas par Alekseja Navaļnija atbalstītāju protestiem Krievijā, kuri teju dažu stundu laikā tika nežēlīgi apspiesti. Vai protesti Baltkrievijā, kuri ilgst jau vairāk nekā gadu, kuriem vēl joprojām neredz galu, bet kuros pūļi katru reizi sastopas ar vardarbību.

Protestu iniciatori raida tik daudz naida to virzienā, ka žurnālisti savā starpā dalās ar stāstiem par to, kā tiek vajāti sociālajos tīklos vai pat fiziski izsekoti. Vai tā ir realitāte, kādā Latvijā vajadzētu dzīvot?

Cilvēkiem ir ļauts un pat vajag iestāties par to, kam viņi tic. Tomēr šajā procesā nedrīkst aizmirst par to, ka ne visi varbūt tic vienam un tam pašam mērķim. Demokrātija ir spēja rast kompromisu. Šeit gan cilvēki to nevēlējās. It kā kompromisu neviens nebūtu piedāvājis. Lai gan tā nav - ir bijuši vairāki mēģinājumi, tomēr vairums izvēlas akli pieturēties pie saviem uzskatiem. Tik daudz tiek diskutēts par sabiedrības šķelšanu un dalīšanu, ka pati tauta ir aizmirsusi, ka ne jau valdība vai politiķi to šķeļ, bet gan tā pati.